«دائمًا ضحايا».. هتافات مسيئة في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

المصدر: وكالات

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أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الهتافات المسيئة خلال مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول، أمس الأحد، ضمن منافسات دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، داعيًا الشرطة للتعامل مع الأمر.

وجرى سماع العديد من الجماهير في أحد مدرجات ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر الإنجليزية، يهتفون بكلمة "قتلة" وبعد ذلك جاءت هتافات أخرى بكلمة "دائمًا ضحايا"، وتم سماع ذلك أيضًا عبر البث التليفزيوني.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له: "علمنا بالهتافات المسيئة في مباراة كأس الاتحاد بين مانشستر يونايتد وليفربول، وسنتواصل مع شرطة مانشستر ونقدم لها الدعم كذلك".

وأضاف: "ندين بشدة أي هتافات مسيئة أو عنصرية أو تحتوي على تمييز في ملاعب كرة القدم، ونحن عازمون على القضاء على هذا السلوك".

وأوضح البيان: "إنه سلوك غير مقبول وله تأثير مدمر على الناس والمجتمع خارج لعبتنا، يجب أن يتوقف ذلك ونحن ندعم أي ناد وجماهيره في محاولاتهم للقضاء على تلك الظاهرة".

يذكر أن هذه المباراة انتهت بفوز مانشستر يونايتد على ليفربول بنتيجة (4-3) بعد خوض شوطين إضافيين، ليبلغ اليونايتد الدور قبل النهائي، ويواجه فريق كوفنتري سيتي.

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