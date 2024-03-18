بسيناريو محمد صلاح.. نجم أرسنال يغيب عن منتخب غانا في معسكر مارس

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، استبعاد توماس بارتي لاعب أرسنال، من معسكر "البلاك ستارز"، المقرر إقامته شهر مارس الجاري.

وقال الاتحاد الغاني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "بارتي طلب إعفاءه من معسكر منتخب غانا، لاستعادة كامل لياقته بعد الإصابات الأخيرة التي عانى منها".

ويغيب أيضًا عن معسكر منتخب غانا، الثنائي جوزيف بانتسيل وإينياكي ويليامز، وكشف الاتحاد الغاني عن حاجة بانتسيل إلى التواجد في أمريكا لإنهاء إجراءات الإقامة، وإصابة ويليامز.

ويلعب منتخب غانا وديًا ضد نيجيريا وأوغندا، خلال فترة التوقف الدولي بمارس الجاري.

وكرر بارتي نفس سيناريو النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي اعتذر عن عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال الشهر الجاري، بسبب عدم الجاهزية الكاملة.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في تصريح سابق، إن محمد صلاح طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر في مارس الجاري، بداعي حاجته للمشاركة التدريجية في المباريات، بعد الإصابة الأخيرة التي عانى منها في العضلة الخلفية.

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