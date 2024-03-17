بفوز مثير على ليستر سيتي..تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا

المصدر: وكالات

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تأهل فريق تشيلسي للدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 4/2 ضمن منافسات دور الثمانية، اليوم الأحد.

تقدم تشيلسي بهدف مبكر سجله اللاعب الإسباني ماركو كوكورييا في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 26 أضاع رحيم سترلينج جناح فريق تشيلسي ركلة جزاء.

لكن سترلينج نجح في تعويض إخفاقه بتمريرة حاسمة لزميله كول بالمر ليسجل الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني، حيث نجح ليستر سيتي في تقليص الفارق بهدف ذاتي سجله أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 51.

وسجل ستيفي مافيديدي هدف التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 62.

لكن ليستر سيتي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه كالوم دويل في الدقيقة 73.

وحاول تشيلسي استغلال النقص العددي في صفوف ليستر سيتي لكن لاعبيه تسابقوا في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى .وقد احتسب الحكم ثماني دقائق وقت بدل ضائع.

وفي الدقيقة 92 نجح كارني تشوكويميكا في تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي قبل أن يضيف زميله توني مادويكي الهدف الرابع بتسديدة في المقص الأيمن بالدقيقة 98.

ولحق تشيلسي بناديي كوفنتري سيتي ومانشستر سيتي حامل اللقب بينما تختتم منافسات دور الثمانية بمباراة قوية بين مانشستر يونايتد وليفربول.

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