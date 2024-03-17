فينيسيوس يقود «الملكي» للنقطة 72 في الليغا

المصدر: بامبلونا - البيان

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واصل ريال مدريد مسيرته نحو الفوز بالدوري الإسباني لكرة القدم«الليغا» بتغلبه أمس على مضيفه أوساسونا 4 - 2، بفضل ثنائية سجلها فينيسيوس جونيور، فيما أحرز داني كارباخال، وإبراهيم دياز هدفين.

وبهذه النتيجة وصل «الملكي» للنقطة 72 في الصدارة، وخاض ريال مدريد المباراة في غياب هدافه الإنجليزي بيلينغهام للإيقاف.

وافتتح فينيسيوس التسجيل في الدقيقة الرابعة، لكن أنتي بوديمير أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق، وسجل داني كارباخال الهدف الثاني لريال بعد 18 دقيقة، ووضع إبراهيم دياز المباراة بعيداً عن متناول أوساسونا في الدقيقة 61 عندما سجل الهدف الثالث، ليضيف فينيسيوس هدفه الثاني بتسديدة من زاوية ضيقة. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، سجل مونوز الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

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