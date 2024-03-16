بثنائية في مرمى نيوكاسل.. مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا

المصدر: وكالات

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بلغ مانشستر سيتي الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات دور الثمانية.

وسجل بيرناردو سيلفا هدفي المباراة لمانشستر سيتي في الدقيقتين 13 و31.

وكانت مباريات دور الثمانية قد انطلقت في وقت سابق من اليوم السبت، حيث تغلب وولفرهامبتون على كوفنتري سيتي 3 / 2.

وتستكمل مباريات هذا الدور غدا الأحد، حيث يلتقي تشيلسي مع ضيفه ليستر سيتي، فيما يلعب ليفربول في ضيافة مانشستر يونايتد.

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