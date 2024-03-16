ريال مدريد يكتسح أوساسونا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه أوساسونا 4 /2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، بفارق عشر نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه خيتافي في وقت لاحق من اليوم السبت، وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي غدا الأحد مع أتلتيكو مدريد.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة الرابعة عن طريق فينسيوس جونيور، وبعده بثلاث دقائق أدرك أوساسونا التعادل عن طريق أنتي بوديمير.

وفي الدقيقة 18 سجل داني كارفخال الهدف الثاني للريال، قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثالث في الدقيقة 61، ويعود فينسيوس للتسجيل مجددا في الدقيقة 64 مختتما رباعية الريال.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إيكير مونيوث الهدف الثاني لأوساسونا.

ومع بداية المباراة، كان ريال مدريد الطرف الأكثر ضغطا واستحواذا، فيما تراجع أوساسونا إلى الخلف خشية تلقي هدف مبكر في شباكه.

وفي الدقيقة الرابعة، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول عن طريق فينسيوس جونيور، الذي خطف الكرة من مدافع أوساسونا أمام منطقة الجزاء، لينطلق بالكرة ويضعها في شباك سيرخيو هيريرا حارس أوساسونا.

ولم تمض سوى ثلاث دقائق فقط ليدرك أوساسونا التعادل عبر أنتي بوديمير، الذي تلقى كرة عرضية من خلال ركنية، ليوجهها بضربة رأس وتصل لزميله جورج هيراندو الذي مررها له مجددا ليضع بوديمير الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة التاسعة أهدر فينسيوس فرصة تسجيل الهدف الثاني للريال، بعدما انفرد بمرمى هيريرا، لكن تسديدته تصدى لها حارس أوساسونا لتضيع على الريال فرصة إضافة الهدف الثاني.

وواصل الريال ضغطه في المباراة، وتقدم للأمام بحثا عن تسجيل هدف ثان، فيما بادله أوساسونا الهجمات ولكن على فترات.

وفي الدقيقة 18، سجل ريال مدريد هدفه الثاني عن طريق داني كارفخال، حيث تلقى تمريرة من فيدريكو فالفيردي داخل منطقة الجزاء ليسددها في شباك الحارس هيريرا محرزا هدف التقدم.

وحاول ريال مدريد فيما تبقى من دقائق الشوط الأول، مضاعفة تقدمه، لكن دفاع أوساسونا وحارسه هيريرا، حالا دون حدوث ذلك، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الريال 2 /1.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة، حيث اكتفى لاعبو ريال مدريد بالتمريرات القصيرة فيما بينهم، بينما حاول أوساسونا الحفاظ على مرماه، مع شن بعض الهجمات المرتدة بين الحين والأخر.

وفي الدقيقة 61 سجل ريال مدريد الهدف الثالث عن طريق براهيم دياز، حيث لعب الحارس أندري لونين كرة طويلة من مرماه، ليوجهها فالفيردي بضربة رأس لدياز الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة في الشباك.

ولم تمض سوى ثلاث دقائق فقط، حتى سجل الريال هدفه الرابع عن طريق فينسيوس، الذي تلقى تمريرة أخرى من المتألق فالفيردي، ليسددها في الشباك مسجلا الهدف الرابع.

وبعد الهدف الرابع، قلل الريال من هجماته على مرمى أوساسونا مكتفيا بالنتيجة، فيما حاول الأخير تسجيل هدف ثان، وهو ما حدث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عن طريق إيكير مونيوث، الذي تلقى كرة عرضية من زميله أريسو داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في الشباك مباشرة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز الريال 4 /2.

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