مواجهة نارية بين سيتي والريال في الأبطال

المصدر: نيون - وكالات

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أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 ـ 2024، لكرة القدم، عن مواجهات في غاية القوة، يمكن اعتبارها نهائيات مبكرة، وفي مقدمتها مواجهة نارية بين مانشستر سيتي، حامل اللقب، وريال مدريد حامل الرقم القياسي في الفوز بعدد ألقاب هذه البطولة «14 لقباً». أجريت قرعة الدور ربع النهائي أمس بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمدينة نيون السويسرية.

وأوقعت القرعة فريق أرسنال في مواجهة بايرن ميونيخ في أولى مباريات هذا الدور، وأتلتيكو مدريد في مواجهة بوروسيا دورتموند، وريال مدريد مع مانشستر سيتي، وأخيراً باريس سان جيرمان مع برشلونة. وبالرغم من أن القرعة سمحت وللمرة الأولى بإمكانية وقوع مواجهات بين أندية الدولة نفسها، فإن جميع المباريات الأربع أسفرت عن مواجهات بين متنافسين من بلدان مختلفة. ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي 9 و10 أبريل المقبل، على أن يقام الإياب يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

وسيلتقي في المربع الذهبي الفائز في مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، والفائز في مواجهة أرسنال والبايرن، بينما يلتقي الفائز في لقاء أتلتيكو ودورتموند، مع الفائز في لقاء سان جيرمان وبرشلونة. ويقام ذهاب نصف النهائي يومي 30 أبريل والأول من مايو المقبلين، على أن يقام الإياب يومي السابع والثامن من مايو المقبل. وسيكون الفائز من نصف النهائي الأول هو الفريق المستضيف للنهائي المقرر إقامته على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن في الأول من يونيو المقبل.

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