دوري أبطال آسيا.. العين والهلال السعودي "روزنامة" مزدحمة بالمباريات في أبريل المقبل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينتظر فريقا العين، والهلال السعودي، روزنامة مزدحمة بالمباريات خلال شهر أبريل المقبل، حيث يلتقيا ذهابا، وإيابا في نصف النهائي لمنطقة الغرب من دوري أبطال آسيا.

وكان العين قد تأهل إلى نصف النهائي، على حساب النصر السعودي، فيما تأهل الهلال على حساب مواطنه الاتحاد.

بالنسبة لفريق العين، يلتقي خلال شهر أبريل مع اتحاد كلباء، على استاد زعبيل، يوم 3 أبريل، ضمن منافسات ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

كما يلتقي يوم 7 أبريل مع النصر على استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويلتقي يوم 11 من الشهر نفسه مع الجزيرة على استاد هزاع بن زايد في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشر لدوري أدنوك للمحترفين أيضا.

ويلتقي العين ذهابا مع الهلال السعودي على استاد هزاع بن زايد يوم 16 أبريل في نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، ثم إيابا في 23 من الشهر نفسه على ملعب المملكة أرينا.

ويلتقي العين مع شباب الأهلي يوم 30 أبريل بالجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد هزاع بن زايد.

وبالنسبة لفريق الهلال السعودي، فينتظره أيضا روزنامة مزدحمة خلال أبريل المقبل، حيث يلتقي مع الأخدود بالجولة 26 من الدوري السعودي، يوم 2 أبريل، على ملعب المملكة أرينا، وبعدها مع الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد بالجولة 27 من الدوري السعودي أيضا في 5 أبريل.

وعلى استاد محمد بن زايد وضمن منافسات كأس السوبر السعودي سيلتقي مع مواطنه النصر يوم 8 أبريل، فيما يخوض مباراة نهائي السوبر السعودي “في حال تأهله” على الملعب نفسه يوم 11 أبريل.

وفي يوم 16 أبريل سيلتقي مع العين بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على استاد هزاع بن زايد، وبعدها سيواجه مواطنه الأهلي بالجولة 28 من الدوري السعودي على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في 19 ابريل، ويلتقي بعدها العين مجددا في إياب نصف النهائي لدوري أبطال آسيا على ملعب المملكة أرينا.

ويختتم الهلال السعودي مبارياته يوم 26 أبريل حيث يلتقي الفتح بالجولة 29 من الدوري السعودي على ملعب المملكة أرينا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز