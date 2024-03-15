أزمة جديدة بينهما.. كورتوا يلجأ إلى «بينوكيو» للرد على تصريحات مدرب بلجيكا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتهم تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، مدرب منتخب بلجيكا دومينيكو تيديسكو، بالكذب بعدما قام بنفي تصريحاته.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لم يتردد كورتوا، في الرد علنًا على تصريحات دومينيكو تيديسكو، بعدما نشر ثلاثة رموز تعبيرية لـ "بينوكيو"، في إشارة إلى كذب المدرب.

وصرح مدرب بلجيكا بشأن استدعاء كورتوا لبطولة يورو 2024، قائلاً: “من الجيد أن يكون كورتوا جاهزًا، نخطط لاستعداداتنا بناءً على تصريحاته، ولكنه سبق وأن قال إنه لا يشعر بأنه مستعدًا للتواجد في كأس أمم أوروبا”.

تلك الكلمات نفاها تيبو كورتوا علنًا ورد على تصريحات مدربه على وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر رموز تعبيرية تصف تصريحات مدرب منتخب بلجيكا بالكذب.

وسبق لكورتوا أن تحدث بخصوص الأمر نفسه في ديسمبر الماضي، عندما وجه له سؤالاً عن إمكانية اللعب في يورو 2024 بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وقال: “بسبب هذه الإصابة، لن أتمكن من التواجد في كأس أمم أوروبا”.

وأضاف: “أولاً يجب أن أتعافى بنسبة 100٪ ومن الأفضل عدم تحديد موعد، وإذا كنت محظوظًا، فسأتمكن من لعب مباراة في مايو، لكنني لن أكون مستعدًا بنسبة 100% لبطولة كبيرة مثل يورو”.

وسبق لكورتوا، البالغ من العمر 31 عامًا، المشاركة في 5 بطولات كبرى مع منتخب بلجيكا وهي كأس العالم 2014، وكأس العالم 2018، وكأس العالم 2022، ويورو 2016، ويورو 2020.

وانضم كورتوا، إلى ريال مدريد صيف 2018 قادمًا من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو، وتُوج كورتوا رفقة الميرنغي ببطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب لكأس السوبر الإسباني.

يذكر أن العلاقة بين كورتوا وتيديسكو سيئة، منذ أن قرر الأخير منح شارة القيادة للوكاكو وليس كورتوا، أثناء إصابة دي بروين وهو ما لم ينال رضا حارس ريال مدريد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز