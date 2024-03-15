«فيفا» يعتمد 2.25 مليار دولار استثمارات لتطوير كرة القدم خلال 3 سنوات

المصدر: وام

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صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالإجماع، على الاستثمارات المخصصة لتطوير كرة القدم بين عامي 2023 و2026، بقيمة 2.25 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج “فيفا فورورد”، ما يشكل سبعة أضعاف ما تم استثماره في برامج التطوير قبل عام 2016.

وقال مجلس "الفيفا"، في بيان رسمي مساء أمس الخميس: "إن التقرير السنوي الذي تم التوافق عليه من لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في الفيفا واللجنة المالية بالفيفا، سيتم توزيعه على جميع الجمعيات الأعضاء الـ 211 وتقديمه إلى الكونجرس الرابع والسبعين للفيفا في بانكوك الذي سيعقد يوم 17 مايو 2024 وذلك للموافقة النهائية".

من جهته قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد اجتماع المجلس الذي عقد عن بعد: "بفضل المنهج الصارم الذي تتّبعه الفيفا في الحوكمة المالية، يسير الاتحاد الدولي بخطى واثقة لتجاوز أهداف الميزانية لدورة 2023-2026 والمتمثل بـ 11 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعني أننا سنكون قادرين على تقديم خدمات أكثر تناسباً مع احتياجات الاتحادات الوطنية الـ 211 في سبيل مساعدتها لتنفيذ مشاريعها في مجالي التطوير والتعليم والارتقاء بكرة القدم لآفاق جديدة".

وخلال الاجتماع، دعم مجلس “الفيفا” طلب إنفانتينو بفرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة العنصرية في كرة القدم، ورفع مستوى التزام كل الأطراف المعنية، وإضافته إلى جدول أعمال الكونجرس المقبل.

وقال إنفانتينو: "سيكون كونجرس الفيفا في نسخته الـ 74، بمثابة نقلة نوعية في جهود الاتحاد الدولي المستمرة لمحاربة العنصرية مع فرض إجراءات جديدة وأكثر صرامة تُطبّق حول العالم بالتعاون مع جميع الاتحادات الوطنية والقارية".

كما تمت الموافقة خلال اجتماع “الفيفا”على إجراءات التصويت في الكونجرس المقبل لاختيار الدولة (الدول) المستضيفة لبطولة كأس العالم للسيدات 2026، مع توقعات أن يتم الكشف علناً خلال اجتماع الكونجرس القادم عن نتيجة كل اقتراع وإجمالي الأصوات.

وتقدم للترشح لاستضافة “كأس العالم للسيدات” 3 ملفات هي ملف من البرازيل، وملف مشترك بين بلجيكا وألمانيا وهولندا، وملف مشترك بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أقر مجلس “الفيفا” أيضاً، إقامة مونديال الشباب تحت 17 عاماً بشكل سنوي بدلاً من مرة كل سنتين، وذلك بعد أن تمت زيادة عدد المنتخبات إلى 48 مشارك، وإسناد تنظيم النسخ الخمس المقبلة من البطولة إلى قطر اعتبارا من 2025. وكذلك بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة والتي تم توسيع المشارَكة فيها إلى 24 منتخباً، لتنظم سنوياً بدءاً من عام 2025، حيث يستضيفها المغرب حتى 2029.

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