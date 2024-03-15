أول تحرك من رابطة الدوري الإسباني بعد واقعة مباراة أتلتيكو وإنتر

المصدر: البيان

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استنكر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، الهجوم العنصري الذي تعرض له قبل انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه إنتر ميلان، الأربعاء الماضي.

وبلغ أتلتيكو مدريد، ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بركلات الترجيح 3-2 على نظيره إنتر ميلان، في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل، لمجموعة من جماهير أتلتيكو مدريد، تهتف ضد فينيسيوس، وتصفه بـ "القرد".

وبعث فينيسيوس، رسالة عبر حسابه على موقع "إكس" إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائلاً "أتمنى التفكير في معاقبتهم، هذه حقيقة مؤسفة تحدث حتى في المباريات التي لا أتواجد بها"، وأرفق اللاعب البرازيلي، كلماته بمقطع فيديو لواقعة العنصرية.

وعانى فينيسيوس جونيور من هجمات عنصرية متكررة منذ وصوله إلى إسبانيا في عام 2018.

وشارك فينيسيوس في 27 مباراة بجميع المسابقات رفقة ريال مدريد هذا الموسم، ونجح في تسجيل 16 هدفًا وصناعة 8 أهداف.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، أنها ستبلغ بما وصفته بهتافات عنصرية مؤسفة موجهة لفينيسيوس جونيور، وأوضحت رابطة الليغا إنها ستقوم بالإبلاغ عن الواقعة، في مكتب المدعي العام المعني بجرائم الكراهية، مؤكدة أن ذلك الإجراء يأتي رغم أن الواقعة في مباراة وبطولة أخرى، وحدثت خارج الملعب.

كما ذكرت تقارير أخرى، أنه كانت هناك أيضًا هتافات عنصرية ضد فينيسيوس، قبل مواجهة برشلونة ونابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

ونشرت إذاعة "كادينا سير" مقطع فيديو لجماهير برشلونة تهتف قائلة "الموت لفينيسيوس"، قبل المباراة التي انتهت 3-1 لصالح البلوغرانا في ملعب "مونتجويك"، كما تم ترديد هتافات مماثلة ضد اللاعب، في مباريات سابقة للريال أمام الفريق الكتالوني.

وسيلعب منتخب إسبانيا أمام البرازيل وديًا على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم 26 مارس الجاري، في مواجهة سيكون هدفها محاربة العنصرية.

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