على طريقة جماهير السعودية.. استفزاز ميسي باسم رونالدو ورد سريع من اللاعب الأرجنتيني (فيديو)

المصدر: البيان

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حاولت الجماهير الأمريكية، استفزاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، بالهتاف باسم غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، إلا أن رد البرغوث جاء سريعًا.

وشارك ليونيل ميسي أساسيًا في مباراة ناشفيل، التي انتهت بصعود إنتر ميامي إلى ربع نهائي دوري أبطال كونكاكاف، بالفوز 1/3 في إياب ثمن النهائي، في ظل انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 2-2، لكن النجم الأرجنتيني خرج مستبدلًا بعد 50 دقيقة لصالح زميله روبرت تايلور.

وهتفت جماهير ناشفيل باسم رونالدو عند الدقيقة 23، في محاولة لتشتيت تركيز ميسي، إلا أن النجم الأرجنتيني سجل هدفًا في نفس اللحظة، ليسكت أصوات الجماهير، حسب مقطع فيديو نشره موقع "For The Win".

وصنع ليونيل ميسي في نفس المباراة، هدفًا لزميله لويس سواريز في الدقيقة الثامنة، ورفع ميسي عدد أهدافه هذا العام مع إنتر ميامي إلى 5 خلال 5 مباريات، فيما سجل سواريز 4 أهداف في 6 مواجهات.

وتأتي هتافات رونالدو لميسي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حدث العكس في أكثر من مرة بالسعودية.

وكانت جماهير الأندية المنافسة للنصر السعودي، استخدمت هتافات ميسي لاستفزاز اللاعب البرتغالي، بحكم المنافسة الفردية التاريخية بينهما، وسقط رونالدو في فخ الاستفزازات في أكثر من مناسبة، كان آخرها عندما رد بإشارة غير أخلاقية لجماهير الشباب في ديربي الرياض، مما عرّضه للإيقاف لمدة مباراة والغرامة المالية.

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