توتنهام ينافس ليفربول على صفقة مصرية

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية ألمانية، دخول لاعب مصري دائرة اهتمامات نادي ليفربول الإنجليزي، بعد سنوات من التألق للنجم المصري محمد صلاح، منذ انضمامه للريدز قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يهتم ليفربول بالتعاقد مع عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة إن ليفربول ضمن الأندية الراغبة في ضم عمر مرموش، كما أن هناك فرق أخرى ترغب في ضم اللاعب، من بينها توتنهام الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرانكفورت سيطلب الحصول على أعلى مقابل مالي من هذه الصفقة، ولن تقل قيمته عن 40 مليون جنيه إسترليني.

وكان عمر مرموش انضم إلى آينتراخت فرانكفورت مطلع الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر قادمًا من فولفسبورج.

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