7 مواسم على التوالي.. إنجاز غير مسبوق لمحمد صلاح مع ليفربول

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق محمد صلاح نجم ليفربول، إنجارًا غير مسبوق مع النادي الإنجليزي، خلال مواجهة سبارتا براغ، مساء أمس الخميس، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وتمكن محمد صلاح، من إحراز هدف لصالح ليفربول في الدقيقة العاشرة، وكان الهدف الثالث للريدز خلال اللقاء.

وبحسب شبكة "سكواكا" المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، بات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يحرز 20 هدفًا في كافة المسابقات، خلال 7 مواسم على التوالي.

وخاض صلاح، مباراته رقم 74 مع ليفربول على صعيد المسابقات الأوروبية، مما جعله يحتل المركز العاشر بقائمة أكثر لاعبي الريدز تمثيلاً له في المواجهات القارية، بالتساوي مع فيل نيل وجوردان هندرسون.

وأمطر ليفربول شباك ضيفه سبارتا براغ التشيكي، بعدد كبير من الأهداف، خلال مواجهتهما، مساء أمس، حيث أنهى الريدز الشوط الأول متقدمًا 1/4، بعد تسجيل أربعة أهداف في أول 14 دقيقة.

واستغرق لاعبو ليفربول، 13 دقيقة و22 ثانية، من أجل الوصول إلى شباك سبارتا براغ التشيكي 4 مرات.

وبحسب شبكة "سكواكا"، فإن رباعية ليفربول في أول ربع ساعة، هي الأسرع في مباراة بالدوري الأوروبي، بنسخته المستحدثة منذ عام 2009، كما تعتبر رباعية ليفربول هي الأسرع في البطولات الأوروبية الكبرى منذ شهر سبتمبر لعام 1971.

وكان تشيلسي آخر فريق سجل أربعة أهداف خلال 13 دقيقة، ضد جيونيس هاوتشاراج من لوكسمبورج، بكأس الكؤوس الأوروبية.

يذكر أن ليفربول سجل هدفين أيضًا خلال أحداث الشوط الثاني، وانتهت المباراة لصالح أبناء يورغن كلوب بستة أهداف مقابل هدف واحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز