ليفاندوفسكي يتحدث عن مواجهة مبابي في الدوري الإسباني

المصدر: البيان

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علق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، على الانتقال المحتمل للفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "اللعب ضد مبابي في الليغا سيكون رائعًا.. إن حدث هذا الانتقال فلن أكون متخوفًا، بل سأنظر إليه بشكل إيجابي".

وأكد ليفاندوفسكي على استمراره مع البارسا لموسم آخر على الأقل، قائلاً: "كل شيء واضح بالنسبة لي، سأبقى في برشلونة الموسم المقبل".

وبسؤاله عن توقعاته لقرعة ربع نهائي دوري الأبطال، أجاب: "كل المتأهلين أقوياء، ومن الصعب تفضيل مواجهة أحدهم على آخر.. ربما أختار دورتموند، ألن تكون العودة إلى هناك كلاعب في برشلونة عاطفية؟".

ويشهد الدور ربع النهائي، تواجد 3 فرق إسبانية، هي أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى الثنائي الإنجليزي أرسنال ومانشستر سيتي، كما تأهل عملاقا ألمانيا، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولن تكون هناك قيود على القرعة، لتكون مفتوحة على كافة الاحتمالات، مما يعني إمكانية صدام فريقين من بلد واحد، أو من سبق لهما أن تواجدا في مرحلة المجموعات معًا.

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