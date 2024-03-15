أوروبا تترقب قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال

المصدر: نيون ـ د ب أ

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يترقب محبو الساحرة المستديرة قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية اليوم.

وبينما غابت كرة القدم الإيطالية عن الساحة هذا الموسم في ظل عدم وجود أي ممثل لها بدور الثمانية، فقد استعادت كرة القدم الإسبانية البريق الذي افتقدته في السنوات الأخيرة في البطولة.

ويتواجد 3 من ممثلي الكرة الإسبانية، أندية ريال مدريد، وغريمه التقليدي برشلونة، وأتلتيكو مدريد.

ويمثل مانشستر سيتي (حامل اللقب) وأرسنال كرة القدم الإنجليزية، فيما يتواجد العملاقان الألمانيان بايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند، إضافة لباريس سان جيرمان.

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