محكمة مدريد تشهد مرافعات مؤيدة ومعارضة لدوري السوبر الأوروبي

المصدر: وكالات

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استمع قاضي بمحكمة في العاصمة الإسبانية مدريد، لمرافعات مؤيدة ورافضة لدوري السوبر الأوروبي، اليوم الخميس، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر من حكم محكمة العدل الأورويبة، والتي أكدت أن الاتحادين الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا) تصرفا بشكل غير قانوني من خلال منعهما لإقامة البطولة المنفصلة.

وطلبت محكمة مدريد من الاتحاد الأوروبي توضيح إذا ما كان الاتحادان الأوروبي والدولي قد خالفا القانون الأوروبي من خلال الاستحواذ على السوق. وردت المحكمة الأوروبية بأنهما فعلا ذلك .

واستمع القاضي الإسباني للمرافعات الجديدة من كافة الأطراف المؤيدة والرافضة للبطولة، ومن المتوقع النطق بالحكم خلال أسابيع.

ومن بين الحاضرين في محكمة مدريد، اليوم الخميس، محامون من دوري السوبر و(يويفا) وشركة "إيه 22 سبورتس مانجمنت"، وهي الشركة التي تتخذ من مدريد مقرا لها وترغب في الترويج للبطولة.

ولم يتواجد ممثلون من ريال مدريد وبرشلونة، وهما الناديان الوحيدان المتبقيان في ذلك المشروع الذي تأسس في عام 2021، قبل أن ينهار سريعا بسبب معارضة الجماهير له عبر أوروبا.

وخسر المروجون للبطولة معركة قانونية جديدة يوم أمس الأربعاء، حينما ذكر مكتب الملكية الفكرية في أوروبا إنه لا يمكن إقامة البطولة تحت مسمى "دوري السوبر" لأن ذلك يتعارض مع الاسم المسجل بإسم بطولة الدوري بالدنمارك.

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