قطر والمغرب تحصلان على حق تنظيم كأس العالم للناشئين والناشئات 5 مرات متتالية

المصدر: وكالات

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تستضيف قطر النسخ الخمس المقبلة من مونديال الناشئين ما دون 17 عاماً بين عامي 2025 و2029، فيما حصل المغرب على حق استضافة النسخ الخمس المقبلة من مونديال الناشئات ما دون 17 عاما في الفترة نفسها، حسب ما أعلن المجلس العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان "فيفا" أعلن في ديسمبر الماضي أنه قرر تنظيم نهائيات كأس العالم ما دون 17 عاماً سنوياً بدلا من كل عامين اعتبارا من 2025، وذلك بمشاركة 48 منتخباً بدلا من 24 للناشئين و24 منتخباً بدلاً من 16 للناشئات.

ورغم عدم افصاح الاتحاد الدولي عن اسماء الدول المستضيفة، إلا انه اختار للمرة الأولى دولتين دفعة واحدة لاستضافة النسخ الخمس المقبلة في الفئتين، وذلك من أجل "استخدام البنى التحتية القائمة لصالح كفاءة واستدامة البطولات"، وفقا لبيان صادر عن "فيفا".

ويأتي قرار الاستضافة تأكيدا للفورة الرياضية للبلدين، والتي توجت باستضافة قطر لكأس العالم للرجال 2022 وكأس آسيا مطلع العام الحالي، في حين سيكون المغرب أحد مستضيفي النسخة المئوية من كأس العالم عام 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مع اقامة ثلاث مباريات في قارة أميركا الجنوبية (الارجنتيني والاوروغواي والباراغواي).

واستضافت قطر كأس العالم للأندية مرتين (2019 و2020)، بينما نظم المغرب نسخ 2013 و2014 و2022 ويتأهب لاستضافة كأس أمم إفريقيا عام 2025.

ويعكس تطور نهائيات مونديال الناشئين والناشئات ما دون 17 عاما رؤية "فيفا" لتطوير نهائيات المونديالات مع محاولة زيادة تواترها، حيث سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 وهي النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 32 إلى 48 منتخباً، فيما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا من 24 إلى 32 العام الماضي.

في المقابل، فشل "فيفا" في الحصول على اجماع لتنظيم كأس العالم كل سنتين بدلا من 4 سنوات، واضطر إلى التخلي عن الفكرة مع بداية عام 2022 في مواجهة حجم المعارضة من الاتحادات القارية والبطولات والأندية وبعض اللجان الأولمبية.

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