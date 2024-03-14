ناد إنجليزي يخطط لبيع ملعب تدريباته بسبب أزمة مالية

المصدر: وكالات

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قال فريق ريدينج المتعثر ماليا والمنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس إنه يخطط لبيع ملعب بيروود بارك للتدريبات الخاص به إلى وايكومب واندرارز منافسه في الدوري لجمع المال.

ووجه مشجعو ريدينج اللوم إلى الصيني داي يونج مالك النادي على مشاكل النادي، وأدى احتجاجهم بسبب المشاكل التي تتضمن عدم دفع الرواتب إلى إيقاف مباراة في يناير الماضي.

ويحتل ريدينج، الذي كان في سقوط مستمر منذ هبوطه إلى الدرجة الثانية العام الماضي وخُصم منه ست نقاط له هذا الموسم بسبب سوء الإدارة المالية، المركز 18 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال ريدينج في بيان "السيد داي يمكنه تأكيد أنه في محادثات مع وايكومب واندرارز بشأن بيع ملعب بيروود بارك".

وأضاف دايونج بانج الرئيس التنفيذي للنادي "الصفقة المقترحة ستدعم بشكل مباشر التمويل قصير المدى للنادي حتى يتم إتمام البيع الكامل".

واستحوذ يونج على النادي في 2017 وأصبح ملعب بيروود بارك مركز تدريبات النادي في موسم 2019-2020.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن ملعب التدريبات البالغة قيمته 50 مليون جنيه إسترليني (63.76 مليون دولار) سيباع بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليون جنيه.

وأضاف وايكومب في بيان "يتقدم الطرفان على أساس حصري (...)

"يأمل وايكومب أنه في حالة اكتمال الصفقة، أنها ستزود ريدينج بالدعم المالي اللازم لضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية".

وهبط ريدينج إلى الدرجة الثالثة في 2023 بعد عشر سنوات في الدرجة الثانية.



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