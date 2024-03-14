رقم تاريخي لم يحدث منذ 132 عاماً ينتظر محمد صلاح في ليفربول

المصدر: البيان

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يمنّي النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، النفس بمواصلة كتابة التاريخ عندما يحل "الريدز" ضيفا على مانشستر يونايتد مساء الأحد المقابل ضمن مسابقة الكأس.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة منافسه سبارتا براغ، مساء اليوم الخميس، على ملعب "انفيلد"، وذلك في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وقالت شبكة "ليفربول إيكو"، وفقاً لروسيا اليوم إن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يدرس إراحة العديد من النجوم الكبار، خاصة في ضوء نتيجة مباراة الذهاب الكبيرة (5-1)، وشبه ضمان التأهل.

وأضافت الصحيفة، أن كلوب يدرس مسألة عدم البدء بالعديد من اللاعبين الكبار وفي مقدمتهم محمد صلاح، استعدادا لمباراة مانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد".

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها أن محمد صلاح بات على بعد هدف وحيد من أن يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 7 مواسم متتالية، وهو رقم لم يحدث في "الريدز" منذ تأسيس النادي في عام 1892.

وأحرز محمد صلاح 44 هدفا مع ليفربول في موسمه الأول (2017-2018)، ثم 27 في الموسم الثاني (2018-2019)، وبعدهما 23 هدفا في الموسم الثالث (2019-2020).

وتألق النجم المصري في الموسمين (2020-2021) و(2021-2022) بإحرازه 31 هدفا في كل واحد منهما، قبل أن يسجل 30 هدفا في الموسم الماضي (2022-2023).

وعلى مستوى الموسم الحالي، سجل صلاح 19 هدفا في كافة البطولات بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و3 أهداف في الدوري الأوروبي، وهدف وحيد في كأس الرابطة.

ويمتلك النجم المصري سجلا رائعا ضد مانشستر يونايتد الفريق الذي واجهه 13 مرة، كلها في الدوري الإنجليزي الممتاز، باستثناء مباراة واحدة ضمن مسابقة كأس الاتحاد.

وسجل "الفرعون" المصري 12 هدفا في مرمى "الشياطين الحمر"، منها 10 في "البريمير ليغ"، و2 في كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما صنع 4 أهداف في الدوري المحلي.

وهز محمد صلاح شباك مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية قبل التعادل السلبي في لقاء الفريقين بالدور الأول للموسم الحالي.

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