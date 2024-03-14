يغيب عن مباراة إنتر ميامي المقبلة.. لعنة الإصابة تضرب ميسي من جديد

المصدر: وكالات

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أكد الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، أن لاعب الفريق ليونيل ميسي يعاني من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيمن، مشيرا إلى أنه قام باستبداله خلال إياب ثمن نهائي دوري أبطال الكونكاكاف أمام ناشفيل لتجنب المخاطرة.

وأوضح مارتينو في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميامي 3-1 وتأهله إلى ربع النهائي بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 2-2: "ميسي يعاني من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيمن. لم تكن هناك حاجة للمخاطرة. حاولنا رؤية ما إذا كان سيتمكن من التحمل لفترة أطول ولكنه كان يشعر بالألم ولذا فضلنا أن يخرج من الملعب".

وقاد ميسي والأوروجواني لويس سواريز إنتر ميامي للفوز حيث افتتح سواريز التسجيل (ق8) بعد تمريرة من ميسي الذي أحرز الهدف الثاني (ق40) قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 49 ليحل محله الفنلندي روبرت تايلور الذي أحرز الهدف الثالث بعد تمريرة من سواريز (ق63).

وأشار مارتينو إلى أنه لا يعرف مدى خطورة إصابة ميسي ولكنه يعتقد أنه سيغيب عن مباراة الدوري الأمريكي أمام دي سي يونايتد السبت المقبل.

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