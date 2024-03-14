الإصابة تحرم دي بروين من الانضمام لمنتخب بلجيكا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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غاب نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، عن قائمة منتخب بلجيكا، التي تخوض معسكر خلال فترة التوقف الدولي مارس الجاري، بسبب الإصابة.

وكان دي بروين عاد للمشاركة مع مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة بعد تعافيه من إصابة قوية، غاب على إثرها لعدة أشهر في وقت سابق من هذا الموسم.

وفي بيان رسمي، كشف الاتحاد البلجيكي عن قائمة منتخب الشياطين الحمر التي تستعد لمواجهة أيرلندا وإنجلترا وديًا، وشهدت القائمة غياب النجم الدولي كيفين دي بروين، مع تواجد زميله في مانشستر سيتي جيريمي دوكو، والمهاجم المخضرم روميلو لوكاكو.

وقال تديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أن استبعاد دي بروين من القائمة جاء بسبب إصابة طفيفة على مستوى الفخذ، مشيرًا إلى أنه قرر عدم استدعاءه للتوقف الدولي المقبل، لمنحه فرصة التعافي بشكل جيد، وتجهيزه لبطولة يورو 2024.

من المقرر أن يخرج منتخب بلجيكا لمواجهة نظيره أيرلندا في أولى لقاءاته بالتوقف الدولي المقبل يوم 23 مارس الجاري على ملعب أفيفا، قبل أن يتوجه الشياطين الحمر إلى لندن لمواجهة منتخب إنجلترا على ملعب ويمبلي في ثاني لقاءاته الودية بالتوقف الدولي يوم 26 من نفس الشهر.

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