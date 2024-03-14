أرسنال يجدد عقد نجم الفريق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي أرسنال بشكل رسمي، تجديد عقد مدافعه الدولي بنيامين ويليام بن وايت، حتى صيف 2028.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد بن وايت مع أرسنال في صيف 2026، إلا أن الفريق اللندني جدد عقده لأطول فترة ممكنة.

وفي بيان رسمي، أعلن أرسنال عن تجديد عقد بن وايت حتى صيف 2028، مع إمكانية التمديد لمدة موسم إضافي بعد ذلك.

وكان المدافع الدولي الإنجليزي بن وايت انضم إلى صفوف الجانرز في صفقة انتقال نهائي، قادمًا من نادي برايتون صيف 2021.

وقال مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، بعد تجديد عقد بن وايت: "إنها أخبار رائعة أن يجدد بن وايت عقده معنا، هو لاعب رئيسي بالنسبة لنا، ومحترف كبير يتمتع بعقلية الفوز".

وشارك بن وايت مع أرسنال في 39 مباراة حتى الآن بجميع المسابقات، وتمكن المدافع البالغ من العمر 26 عامًا، من تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف خلال الموسم الجاري، ويعتبر من أهم أعمدة أرسنال خلال الفترة الحالية.

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