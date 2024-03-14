برشلونة يعلن استقالة نائب رئيس النادي

المصدر: البيان

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أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا يعلن فيه، استقالة نائب رئيس النادي للشؤون الاقتصادية إدوارد روميو.

وكان برشلونة وضع خطة في الفترة الأخيرة من أجل حل أزمة الديون المتراكمة على النادي، للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وفي بيان رسمي، أعلن برشلونة قبول الاستقالة التي تقدم بها إدوارد روميو من منصبه، كنائب لرئيس النادي في الشؤون الاقتصادية.

وقال بيان برشلونة: "يعلن نادي برشلونة أن السيد إدوارد روميو، نائب رئيس النادي للشؤون الاقتصادية، قدم استقالته إلى الرئيس خوان لابورتا بسبب عدم التوافق مع التفاني الكامل في عمله الاحترافي".

وأضاف البيان: "قبل الرئيس لابورتا الاستقالة في نفس الوقت الذي شكره فيه على عمله في الشؤون الاقتصادية للنادي، والذي ركز على تطوير خطة الاستمرارية التي تم وضعها خلال هذه الولاية والتي تمكنت من تصحيح الوضع المالي للنادي".

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، جمعها من 28 مباراة، فاز في 18 منها وتعادل 7، وخسر في 3 مباريات.

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