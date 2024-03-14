منافسات نارية بالدوري الإسباني تشعل المنافسة على اللقب

المصدر: وكالات

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يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، الأحد المقبل، في الجولة 29 من عمر منافسات الدوري الإسباني، في مباراة تحظى بأهمية كبيرة في صراع احتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بفارق نقطة خلف جيرونا الوصيف، وبفارق 8 نقاط خلف الريال المتصدر، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط خلف البارسا، وبفارق نقطتين أمام أتلتيك بيلباو، صاحب المركز الخامس.

ويمني برشلونة نفسه بخسارة أو تعادل الريال وجيرونا في مباراتيهما بهذه الجولة، وأن يفوز على أتلتيكو من أجل انتزاع المركز الثاني، وتقليص الفارق بينه وبين الميرينغي وإشعال المنافسة على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة.

في المقابل يرغب أتلتيكو مدريد هو الآخر في الفوز باللقاء من أجل الحفاظ على المركز الرابع المؤهل للعب في دوري الأبطال والاقتراب أكثر من المركز الثالث، خاصة وأن بيلباو ينتظر أي تعثر من أتلتيكو للانقضاض على المركز الرابع.

ويخوض أتلتيكو المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب تأهله لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، إثر فوزه المثير على إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح أمس الأربعاء في دور الـ16 للمسابقة القارية.

وفي ظل الرغبة المشتركة للفريقين في الفوز بالمباراة سيكون من الصعب التكهن باسم الفائز بهذا اللقاء، ولكن الأرقام الأخيرة تصب في مصلحة برشلونة، حيث هيمن الفريق الكتالوني على آخر 4 مواجهات جمعتهما، من خلال الفوز بها كلها.

في المقابل، يتطلع فريق ريال مدريد لحصد 3 نقاط جديدة عندما يواجه مضيفه أوساسونا، بعد غد السبت.

ويعتلي الريال قمة جدول الترتيب برصيد 69 نقطة بفارق سبع نقاط أمام جيرونا، الوصيف، وبفارق ثماني نقاط أمام غريمه التقليدي برشلونة.

ويسعى الريال لتحقيق الفوز من أجل استمرار أفضليته في جدول المسابقة، أو ربما زيادة الفارق بناء على نتائج المباريات الأخرى.

ويخشى كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال من الخسارة خاصة وأنها ستفتح الباب أمام جيرونا وبرشلونة لتقليص الفارق وإشعال المسابقة في الجولات المتبقية.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يملك أقوى خطي هجوم ودفاع في الدوري، وهو الأمر الذي سيصعب من مهمة أوساسونا في الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة.

ولكن مع إيقاف جود بيلينجهام، هداف الفريق، سيعول الريال على فينيسيوس جونيورو ورودريجو وخوسيلو، الذين سجلوا 25 هدفًا فيما بينهم، ولم يتمكن الريال من تحقيق انتصارين متتاليين منذ فوزه على خيتافي 0/2 في الأول من فبراير الماضي، حيث أن الفريق حقق ثلاثة تعادلات وثلاثة انتصارات بعدها.

لذلك حرص أنشيلوتي على الاجتماع بلاعبيه وطالبهم بضرورة التركيز في هذه المباراة وتحقيق الفوز من أجل الاقتراب خطوة نحو التتويج بلقب الدوري.

ويفتقد أنشيلوتي لجهود إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا وديفيد ألابا بسبب الإصابة بالإضافة لبيلينجهام الذي يغيب للإيقاف.

في المقابل يعلم أوساسونا أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق خاصة وأنه يواجه المرشح الأبرز لنيل لقب الدوري.

ومع ذلك يرفع فريق أوساسونا شعار التحدي في هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز وذلك في ظل الرغبة الأكيد لتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يوجد في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

ويواجه أوساسونا أزمة كبيرة حيث أن الفريق لم يسجل في آخر ثماني مباريات أكثر من هدف واحد، باستثناء مواجهة واحدة كانت أمام قادش عندما فاز بهدفين نظيفين.

يذكر أن فريق أوساسونا لم يسجل سوى 31 هدفًا هذا الموسم، منها 14 هدفا لأنتي بوديمير الذي سيكون مكمن خطورة الفريق أمام الريال.

ويتطلع جيرونا، الذي يقدم موسما استثنائيا، للحفاظ على المركز الثاني والاستمرار في صراع المنافسة على اللقب، عندما يواجه مضيفه خيتافي في ذات اليوم.

ويوجد جيرونا في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة أمام برشلونة، لذلك لا يوجد أي فرصة لفقدان أي نقاط إذا أراد الاستمرار في الوصافة.

ويرغب جيرونا في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ فوزه على سيلتا فيجو بهدف نظيف في يناير الماضي.

ومنذ ذلك الوقت تعرض جيرونا لـ 3 هزائم وتعادل في مباراة وفاز في 2.

في المقابل، يرغب فريق خيتافي في الثأر من خسارته في مباراة الدور الأول بثلاثية نظيفة، حيث يهدف لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب، علمًا بأنه يحتل المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

وفي بقية المباريات التي تقام السبت، يلتقي ريال مايوركا مع غرناطة وأتلتيك بيلباو مع ديبورتيفو ألافيس، وتفتتح مباريات هذه الجولة غدًا الجمعة حينما يلتقي ريال سوسيداد مع قادش.

وتستكمل منافسات هذه الجولة يوم الأحد المقبل حيث يلعب إشبيلية مع سلتا فيجو، فياريال مع فالنسيا، ولاس بالماس مع ألميريا، ورايو فاليكانو مع ريال بيتيس.

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