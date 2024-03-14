الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2023، ويشهد هذا الدور تواجد ثلاثة فرق إسبانية، هي ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2023

بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، برشلونة، أرسنال، بوروسيا دورتموند، أتليتكو مدريد.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2023

تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023، بالإضافة إلى قرعة نصف النهائي والنهائي، غدًا الجمعة 15 مارس 2024، حيث تنطلق في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات، وتحدد القرعة طريق البطولة حتى المباراة النهائية، وكذلك الفريق صاحب الأرض في النهائي.

مواعيد مباريات ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ذهاب ربع النهائي: 9/10 أبريل 2024

عودة ربع النهائي: 16/17 أبريل 2024

ذهاب نصف النهائي: 30 أبريل / 1 مايو 2024

عودة نصف النهائي: 7/8 مايو 2024

وتقام المباراة النهائية يوم 1 يونيو، على ملعب ويمبلي.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

لن يكون هناك أي تحفظات لمواجهة فرق من نفس البلد، لذلك يمكن لكل فريق أن يواجه أي فريق من بلده، وأي فريق كان معه في دور المجموعات، وستقام قرعة ربع النهائي أولاً، والفريق الذي سيتم اختياره أولاً سيلعب مباراة الذهاب على ملعبه.

بالنسبة لقرعة نصف النهائي، سيتم سحب أربع كرات "الفائز في ربع النهائي الأول" حتى "الفائز في ربع النهائي الرابع" ثم سيتم الاختيار بينهم، الكرات الأولى والثانية التي سيتم سحبها، ستحدد مواجهة نصف النهائي الأولى، وتحديد الفريق صاحب الملعب في مباراة الذهاب.

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