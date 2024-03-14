الصرف الصحي يغرم باريس مليار ونصف دولار قبل انطلاق الأولمبياد

المصدر: وكالات

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أعرب منظمو أولمبياد باريس عن ثقتهم في أن التحسينات بنوعية المياه في نهر السين، ستكون كافية لإقامة منافسات السباحة في المياه المفتوحة هناك، كما هو مقرر في غضون 4 أشهر.

وقال مارك جيوم، محافظ منطقة العاصمة الفرنسية، أمس الأربعاء، إنه تم إنفاق 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) بالفعل على تحسين نوعية المياه، بعد شكاوى السباحين من مياه الصرف الصحي المحتملة في النهر، خلال التجارب التي جرت هناك.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة بشكل مستمر في فيضان القنوات، ما أدى لدخول مياه الصرف الصحي للنهر وتركيز البكتيريا.

وكشف جيوم أنه تم إنشاء أحواض تجميع ومضخات منذ ذلك الحين لمحاولة منع حدوث ذلك قدر الإمكان، مضيفًا أنه يمكن توقع هذه الكمية من الأمطار في باريس من 4 إلى 5 مرات فقط في السنة.

وأضاف أنه إذا لزم الأمر، فسيتعين تأجيل مسابقات المياه المفتوحة والترايثلون لمدة يوم أو يومين، لكن هذا غير مرجح إلى حد كبير.

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