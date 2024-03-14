«جمجمة» مبابي تدفعه لمقاضاة مطعم «كباب»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، دعوى قضائية ضد صاحب مطعم مشويات في مارسيليا، يدعى محمد هيني.

وبحسب شبكة "ESPN"، رفع مبابي دعوى قضائية ضد مالك المطعم، لاستخدامه اسم مبابي في وصف إحدى شطائره.

وأشارت الشبكة إلى أن هيني وصف ساندوتش "الكباب" الخاص به، بأنه مصنوع من خبز مستدير مثل جمجمة مبابي.

وأوضحت الشبكة أن هيني، أحد مشجعي مارسيليا وله 1.8 مليون متابع على منصة إنستغرام، استقبل خطابًا رسميًا، من دلفين فيرهايدن محامي مبابي، نيابة عن الشركة التي أسسها مبابي للتعامل مع جميع الأمور الخاصة بحقوق الصور.

وتطالب الرسالة هيني بإزالة اسم مبابي من قائمته خلال 8 أيام قبل تقديم الخطاب إلى المحكمة، لاستخدام اسمه دون موافقته لأغراض تجارية.

ووجه صاحب المطعم رسالة إلى مبابي، عبر حسابه بـ “إنستغرام"، قائلاً له: "ألا تخجل؟ ليس لديك أي شيء آخر لتفعله؟ مقاضاتي بسبب شيء تافه للغاية؟ إنه أمر لا يصدق، لا أستطيع أن أصدق ذلك!".

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