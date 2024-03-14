بعد تحقيقها محليًا.. كيليان مبابي يستهدف الصدارة الأوروبية

المصدر: البيان

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انفرد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بصدارة هدافي بطولة كأس فرنسا لهذا الموسم، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى نيس، في المباراة التي انتهت بفوز البي أس جي 1/3، ليتأهل العملاق الباريسي إلى الدور قبل النهائي.

ورفع مبابي رصيده إلى 7 أهداف، يعتلي بها صدارة هدافي بطولة كأس فرنسا، بعدما فك الشراكة مع 3 لاعبين، هم جيوفري دوربان (تشاتورو)، وكيليان كوريدور (روديز) ومحمد بن فرج (ديجون)، المتساويين في الرصيد نفسه بـ 6 أهداف.

وكان مبابي أحرز "هاتريك" أمام ريفيل، وهدفين أمام أورليان، وهدف واحد أمام بريست، في الأدوار السابقة من بطولة كأس فرنسا.

وفي نفس الوقت، يتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 21 هدفًا، وفي دوري أبطال أوروبا سجل مبابي 6 أهداف، ويفصله هدفان فقط عن صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم، وهي الخطوة التي يستهدفها النجم الفرنسي خلال المباريات المقبلة.

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