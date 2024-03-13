رغم إعلان رحيله.. برشلونة يلمح لرغبته في استمرار تشافي

المصدر: البيان

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علق رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، على مستقبل تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصعد برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال، عقب إقصاء نابولي، بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين.

وكان تشافي أكد رحيله عن برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك في أعقاب خسارة الفريق للقبي السوبر الإسباني وكأس إسبانيا، وتضاؤل فرص حفاظه على لقب الليغا.

وقال يوستي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أحترم تشافي وقراره، إنه يعرف ما أفكر فيه، وسنرى ما سيحدث".

وعن الأسماء المطروحة لقيادة برشلونة، رفض يوستي التعليق وقال: "أنا حقًا أحب تشافي هيرنانديز".

وأشاد يوستي باللاعبين الشباب مثل لامين يامال وباو كوبارسي، وقال: "هؤلاء الشباب هم مثال على العمل الرائع الذي تقوم به الأكاديمية".

وأضاف: "نحن ممتنون لتشافي ومساعديه لثقتهم في اللاعبين الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، فقد جعلونا نستمتع بهذه الطريقة".

وختم: "لقد كانت ليلة خاصة بالنسبة لنا جميعًا، التأهل إلى ربع النهائي كان هدفًا تم تحديده، إنه أمر مهم جدًا للنادي".

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