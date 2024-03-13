كلاسيكو محتمل بين ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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تأهلت العديد من الفرق إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وعلى رأسها الغائبون منذ فترة مثل برشلونة وأرسنال، إلى جانب حامل اللقب مانشستر سيتي والأكثر تتويجًا بالبطولة ريال مدريد، بخلاف بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

ولم يعد يتبقى سوى مباراتي إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، ودورتموند وآيندهوفن، لحسم آخر فريقين متأهلين.

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا الجمعة المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، كما أنه بالإضافة إلى مواجهات ربع النهائي، سيحدد المسار حتى المباراة النهائية في ويمبلي، 1 يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لن تكون هناك أي قيود في القرعة، بمعنى إنه من الوارد أن تكون هناك مواجهة بين فرقتين من نفس البلد، أو أي فريقين كانا معًا في دور المجموعات.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 9-10 و16-17 أبريل المقبل، بينما ستلعب مواجهات نصف النهائي يومي 30 أبريل و1 مايو و7و8 مايو المقبلين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك مواجهة كلاسيكية محتملة بين برشلونة ريال مدريد للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، منذ مباراة نصف نهائي موسم 2011/2010، التي شهدت تأهل برشلونة لنهائي ويمبلي الشهير ضد مانشستر يونايتد.

وتستكمل مساء اليوم الأربعاء، مواجهات دور الـ 16 بلقائي أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، وبوروسيا دورتموند وآيندهوفن، وكان إنتر فاز ذهابًا على ملعبه بهدف دون رد، بينما تعادل دورتموند في هولندا بهدف لمثله.

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