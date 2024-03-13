إنييستا: أحلم بتدريب برشلونة وأتألم من أجل صديقي

المصدر: البيان

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عبّر آندريس انييستا، الأسطورة الحية لفريق الإمارات، عن تعاطفه مع تشافي هيرنانديز، زميله السابق في صفوف برشلونة الإسباني والمدير الفني الحالي للفريق.

ولا يمر هيرنانديز بأفضل فتراته مع برشلونة، مما حدا به إلى أن يعلن عن ترجله عن منصبه بنهاية موسم 2023-2024 الجاري.

وأقر إنييستا، والذي لعب إلى جانبه بين 2022 و2015، "أتألم من أجل هيرنانديز كمشجعٍ وصديق، وذلك لأنني أعلم بمدى اهتمامه بتدريب برشلونة، ومدى اهتمامه بالنادي".

وأثنى إنييستا على زميله السابق، لافتا، "لقد أضاف شغفا رائعا، فلا يوجد أحدٌ يود أن تسير الأمور بشكلٍ جيدٍ أكثر منه، وليس ذلك من أجل نفسه، أو من أجل مجده الشخصي، بل من أجل النادي الذي يحبه".

وعلّق ابن الـ 39 عاما على قرار هيرنانديز بالرحيل في يونيو المقبل، فقال، "من الواضح بأنه إذا اتخذ القرار، فسيكون ذلك من أجل مصلحة برشلونة".

وفي الحوار المطوّل الذي جمعه بصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، لم يخفِ إنييستا أمنيته في تولي الإدارة الفنية في "استاد كامب نو".

واعترف صاحب المباريات الدولية الـ 131 والأهداف الـ 13 بشعار المنتخب الإسباني، "أرغب في تدريب برشلونة، ولكن ذلك أمرٌ بعيد للغاية".

وشرح إنييستا بهذا الصدد، "لا زلت أمارس كرة القدم حتى هذه اللحظة، كما إنني لا أمتلك الرخصة التدريبية، سأستخرجها كمديرٍ رياضيٍ أولاً، ثم سنرى ما سيحدث".

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