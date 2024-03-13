برشلونة يهدي يوفنتوس هدية ثمينة

المصدر: البيان

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حجز يوفنتوس بطاقة التأهل لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، عقب خسارة منافسه نابولي أمام برشلونة، في دوري أبطال أوروبا.

وواجه نابولي نظيره برشلونة على ملعب الأخير، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث حقق البارسا فوزًا بنتيجة (3-1) ليتأهل للدور ربع النهائي بفوزه (4-2) بمجموع المباراتين بعدما انتهى الذهاب (1-1).

وكان نابولي يتنافس مع يوفنتوس على بطاقة العبور الثانية من إيطاليا للمونديال، رفقة إنتر ميلان الذي تأهل مسبقا للبطولة، وجمع نابولي 42 نقطة في التصنيف، بفارق 5 نقاط فقط عن يوفنتوس (47)، واحتاج فريق الجنوب للفوز على برشلونة والتأهل للدور ربع النهائي من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للمونديال.

وبفوز برشلونة على نابولي، خطف يوفنتوس بطاقة التأهل الثانية مستفيدًا من خسارة منافسه فريق الجنوب.

ولم يشارك يوفنتوس في دوري الأبطال هذا الموسم، نظرا لمعاقبته بخصم نقاط من رصيده وتراجعه في ترتيب الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، ما منعه من احتلال مركز مؤهل للبطولات الأوروبية.

وسبق أن تأهلت إلى مونديال الأندية من القارة الأوروبية بنظام التصنيف، أندية باريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبوروسيا دورتموند، وبورتو وبنفيكا وبايرن ميونخ، كما صعدت أيضا أندية تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي بفضل الفوز بلقب دوري الأبطال في 2021 و2022 و2023.

ويتبقى بذلك مقعدان للقارة الأوروبية للفائز بدوري الأبطال هذا الموسم، وفريق من التصنيف التراكمي وفقًا للنتائج في آخر 4 سنوات.

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