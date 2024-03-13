المصدر: البيان

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تأهلت العديد من الفرق إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وعلى رأسها الغائبون منذ فترة مثل برشلونة وأرسنال، إلى جانب حامل اللقب مانشستر سيتي والأكثر تتويجًا بالبطولة ريال مدريد.

وتنتهي منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024/2023، اليوم الأربعاء، حيث تتنافس 4 أندية على بطاقتي التأهل المتبقيتين للدور ربع النهائي، حيث يحل إنتر ميلان، ضيفًا ثقيلاً على أتلتيكو مدريد، الليلة، لحسم هوية المتأهل للدور المقبل، فيما يحتضن ملعب سيغنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند المواجهة الحاسمة للفريق الألماني أمام نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندي، لاكتمال عقد المتأهلين لدور ربع النهائي.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2023

بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، برشلونة، أرسنال، أتلتيكو مدريد أو إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند أو آيندهوفن.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2023

تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023، بالإضافة إلى قرعة نصف النهائي والنهائي، الجمعة 15 مارس 2024.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

لن يكون هناك أي تحفظات لمواجهة فرق من نفس البلد، لذلك يمكن لكل فريق أن يواجه أي فريق من بلده، وأي فريق كان معه في دور المجموعات، وستقام قرعة ربع النهائي أولاً، والفريق الذي سيتم اختياره أولاً سيلعب مباراة الذهاب على ملعبه.

بالنسبة لقرعة نصف النهائي، سيتم سحب أربع كرات "الفائز في ربع النهائي الأول" حتى "الفائز في ربع النهائي الرابع" ثم سيتم الاختيار بينهم.

الكرات الأولى والثانية التي سيتم سحبها، ستحدد مواجهة نصف النهائي الأولى، وتحديد الفريق صاحب الملعب في مباراة الذهاب.

وسيتم إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 15 مارس 2024، بعد انتهاء دور المجموعات، وفي هذه القرعة، سيتم تحديد طرفي نصف النهائي، وكذلك الفريق صاحب الأرض في المباراة النهائية.

وينطلق ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 9 إبريل، أما آخر مباراة في ربع النهائي ستكون 17 إبريل.

مواعيد مباريات ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ذهاب ربع النهائي: 9/10 أبريل 2024

عودة ربع النهائي: 16/17 أبريل 2024

ذهاب نصف النهائي: 30 أبريل / 1 مايو 2024

عودة نصف النهائي: 7/8 مايو 2024

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