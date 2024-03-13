المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنتهي منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024/2023، اليوم الأربعاء، حيث تتنافس 4 أندية على بطاقتي التأهل المتبقيتين للدور ربع النهائي.

وتأهلت إلى هذا الدور العديد من الفرق وعلى رأسها الغائبون منذ فترة مثل برشلونة وأرسنال، إلى جانب حامل اللقب مانشستر سيتي والأكثر تتويجًا بالبطولة ريال مدريد.

ويحل إنتر ميلان، ضيفًا ثقيلاً على أتلتيكو مدريد، الليلة، لحسم هوية المتأهل للدور المقبل، فيما يحتضن ملعب سيغنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند المواجهة الحاسمة للفريق الألماني أمام نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندي، لاكتمال عقد المتأهلين لدور ربع النهائي.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2023:

بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، برشلونة، أرسنال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز