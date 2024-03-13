لوكير مدافع لوتون يزور بورنموث بعد نجاته من الموت

المصدر: لندن - أ ف ب

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سيعود الويلزي توم لوكير قلب دفاع لوتون تاون، الذي تعرض لأزمة قلبية خطيرة قبل نحو ثلاثة أشهر، إلى ملعب «فيتاليتي» معقل بورنموث اليوم، حيث يلعب فريقه مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة، ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأصيب اللاعب البالغ 29 عاماً بسكتة قلبية وتوقف قلبه لدقيقتين، و40 ثانية في مباراة فريقه مع بورنموث، ضمن الدوري في 16 ديسمبر وبقي في المستشفى لخمسة أيام، وخرج من المستشفى بعد تركيب جهاز مزيل الرجفان، وهو جهاز صغير يستخدم لعلاج الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب بشكل خطير، موضحاً أن قرار مزاولة اللعب «ليس بيده». وبعد 88 يوماً على الحادثة سيلتقي لوكير الجهاز الطبي، الذي أنقذ حياته.

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