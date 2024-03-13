سيميوني: التركيز مفتاح أتليتكو مدريد لهزيمة إنتر ميلان

المصدر: مدريد - رويترز

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قال دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد إن فريقه يجب أن يكون في كامل تركيزه، ليحقق الفوز في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام إنتر ميلان اليوم.

ويأمل أتليتكو، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 2 -صفر أمام قادش المهدد بالهبوط في الدوري الإسباني السبت الماضي، بتعويض خسارته 1 -صفر في الذهاب الشهر الماضي في ميلانو.

وسيطر إنتر على مباراة الذهاب، وحرم الدفاع القوي لأصحاب الأرض أتليتكو من أي محاولات على المرمى.

وقال سيميوني: «أتفهم كل ما يحدث لنا، كنا نقدم موسماً جيداً للغاية حتى مباراتنا على ملعبنا أمام أتليتيك بيلباو، وكنا ننافس، بينما في المباريات القليلة الماضية لم يحافظ الفريق على المستوى الذي كان يلعب به، ونأمل أن نواصل التطور، والاستفادة من الدروس التي تعلمناها، لكن أمام إنتر تتطلب المباراة مستويات عالية من التركيز، ومن يملك هذا المستوى سيفوز».

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