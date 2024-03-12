بطولة إيطاليا: ايقاف المدرب المقال دافيرسا 4 مباريات لنطحه مهاجم فيرونا

المصدر: أ ف ب

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اوقفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم مدرب ليتشي روبرتو دافيرسا المقال من منصبه اربع مباريات الثلاثاء، بعد نطحه مهاجم فيرونا الفرنسي توما هنري في مباراة مشحونة الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين.

واقال ليتشي مدربه دافيرسا الإثنين بعدما اعتدى على المهاجم هنري في مباراة انتهت بفوز فيرونا 1-0.

كما تم تغريم المدرب البالغ 48 عاما مبلغ 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) بسبب المخالفة التي قالت الرابطة إن أحد مساعدي الحكم دانييلي كيفّي شاهدها.

واعتذر دافيرسا عما بدر منه على وسائل التواصل الاجتماعي لكنه ادعى أنه كان يحمي لاعبيه فقط، وأصر على أنه لم ينطح المهاجم الفرنسي هنري الذي طرده الحكم لاحقا بعد اندلاع عراك بين لاعبي الفريقين وجهازهما الفني عقب صافرة النهاية وتم إيقافه لمباراة واحدة.

ومُني ليتشي بالخسارة الرابعة في اخر خمس مباريات له حيث بات يحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، ولا يتقدم سوى بنقطة واحدة عن فروزينوني الثامن عشر آخر الهابطين في الوقت الحالي.

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