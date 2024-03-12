قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا: الأهلي المصري يصطدم بسيمبا

المصدر: وكالات

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أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت اليوم الثلاثاء في القاهرة عن مواجهة بين الأهلي المصري حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة 11 مرة وسيمبا التنزاني.

وتأهل الأهلي لدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة متقدما بأربع نقاط عن يانج أفريكانز التنزاني، بينما تأهل سيمبا بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية بتسع نقاط متأخرا بنقطتين عن آسيك ميموزا من ساحل العاج.

وسيحظى الأهلي بميزة اللعب على أرضه في مباراة الإياب، وفي حال تأهله سيواجه الفائز من مازيمبي من الكونجو الديمقراطية وبترو أتليتيكو الأنجولي في قبل النهائي.

وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية أيام 29 و30 و31 مارس الحالي بينما تقام مباريات الإياب أيام الخامس والسادس والسابع من أبريل المقبل.

وحقق بترو رقما قياسيا في دوري أبطال أفريقيا عندما أصبح أول فريق لا يستقبل أي هدف في جميع مبارياته الست بدور المجموعات.

وفيما يلي قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال

سيمبا التنزاني ضد الأهلي المصري

مازيمبي من الكونجو الديمقراطية ضد بترو أتليتيكو الأنجولي

الترجي التونسي ضد آسيك من ساحل العاج

يانج أفريكانز التنزاني ضد صن داونز الجنوب أفريقي

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