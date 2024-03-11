الدوري الإنجليزي.. التعادل في قمة "انفيلد" يشعل صراع الصدارة

المصدر: وام

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مع تعادل كل من ليفربول، ومانشستر سيتي 1-1، في قمة مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي، وتصدر أرسنال جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن ليفربول، ارتفعت وتيرة المنافسة في المسابقة، مجدداً، وسط تبادل للأدوار بين فرق الصدارة.

ويتصدر أرسنال المسابقة حالياً بـ 64 نقطة، ويليه ليفربول، بـ64 نقطة وبفارق الأهداف لصالح أرسنال (70هدفاً، مقابل 65 هدفاً لليفربول)، ثم 63 نقطة لمانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

كما ينتظر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره أرسنال المتصدر في الجولة 30، وذلك في قمة أخرى تجدد الصراع على الصدارة.

وكان لافتا خلال اللقاء عودة جون ستونز لاعب مانشستر سيتي للتهديف، مع فريقه بعد غياب استمر 322 يوماً، حيث كان آخر هدف سجله خلال لقاء فريقه مع أرسنال الموسم الماضي والذي انتهى بنتيجة 4-1.

وحقق ليفربول رقماً مميزاً بعدم الخسارة على ملعبه في الدوري الإنجليزي، منذ 498 يوما، حيث كانت الخسارة الأخيرة له أمام ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده إلى 23 نقطة، من النقاط المتحصل عليها بعد التأخر في النتيجة خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

وفي تصريحات عقب المباراة التي أقيمت في ملعب “انفيلدا”، قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول:" خضنا مباراة ممتعة من أعلى المباريات جودة في الدوري الإنجليزي. قدمنا أداءً جيداً في اللقاء، خاصة الشوط الثاني".

وأضاف:" سعيد للغاية باللقاء، على الرغم من بعض الأخطاء، وضياع الفرص، لكننا تمكنا من الحصول على ركلة جزاء، وعدلنا النتيجة".

أما الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر تيسي فقال:"كان علينا أن نمرر بشكل أفضل في المباراة من أجل الوصول إلى نتيجة أفضل، ولكن هذا ما حدث. فريقي كان جيداً، وكانت لديه العديد من الفرص"، مؤكداً أن هجمات ليفربول على مرمى فريقه كانت أشبه بموجات إعصار "تسونامي".

وعما إذا كانت تلك هي المواجهة الأخيرة بينه وبين الألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله عن قيادة ليفربول بنهاية الموسم، قال جوارديولا:" التنافس مع كلوب لم ينته بعد، سوف يعود مجددا. هو مدرب خارق كالعادة".

والتقى كل من جوارديولا وكلوب في 30 مباراة، فاز كلوب في 12، وجوارديولا في 11، فيما كان التعادل حاضراً بـ7 مواجهات.

وعن فارق النقاط بين ثلاثي الصدارة قال مدرب السيتي:" لا تزال هناك 10 مباريات متبقية في المسابقة، هناك 30 نقطة، يجب أن نحققها، هذا هو الأمر المهم لنا الآن".

وأضاف الأسباني بيب جوارديولا: "السيتي الآن في موقع مثالي وعلى مقربة من الصدارة، مع الكثير من المباريات التي لا تزال قائمة، علينا مواصلة خططنا لتحقيق أهدافنا".

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