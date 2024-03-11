باير ليفركوزين.. أرقام قياسية وموسم تاريخي في الدوري الألماني

المصدر: وام

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يتطلع فريق باير ليفركوزن الألماني إلى تسطير إنجاز تاريخي كبير في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ليوقف به احتكار فريق بايرن ميونيخ للدرع في آخر 11 نسخة على التوالي.

وتحت قيادة فنية متميزة من المدرب الإسباني شابي ألونسو، يحقق باير ليفركوزن مسيرة كروية تاريخية هذا الموسم، متصدراً ترتيب الدوري الألماني بنهاية الجولة الـ25 في عمر المسابقة، وبفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ، وقبل 9 جولات من ختام المسابقة.

وفاز باير ليفركوزن في آخر مبارياته أمس على فولفسبورج 2-0 في الجولة الـ25، من الدوري، محققاً انتصاره الـ21 في المسابقة حتى الآن، والسادس على التوالي، دون خسارة واحدة في 36 مباراة خاضها بكل المسابقات حتى الآن (31 فوزا مقابل 5 تعادلات)، وأصبح رصيده 67 نقطة بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب الموجود في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

وتجاوز باير ليفركوزن، بفوزه على فولفسبورج، الرقم القياسي للنادي والذي تحقق من قبل في الفترة من أغسطس 2009 إلى فبراير 2010، تحت قيادة المدرب يوب هاينكس، بعدم الخسارة في 24 مباراة بالدوري الألماني، ليصل إلى 25 مباراة حتى الآن.

ومع اقترابه من التتويج مع باير ليفركوزن بالدوري الألماني للمرة الأولى، أصبح المدرب الإسباني شابي ألونسو (42 عاماً) هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية بسبب مسيرته التاريخية الناجحة مع ليفركوزن، الذي تولى قيادته في أكتوبر 2022، ولم يتلق أي خسارة حتى الآن.

ومثلما سطر الونسو العديد من الإنجازات لاعباً في صفوف أندية ريال سوسيداد، وليفربول، وريال مدريد، وبايرن ميونخ، وكذلك مع منتخب بلاده إسبانيا ( 3 ألقاب هي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية مرتين)، أصبح أيضا على مقربة من تحقيق أول ألقابه كمدرب مع باير ليفركوزن.

وقبل تعيينه مدربًا لنادي باير ليفركوزن، كان تشابي ألونسو مدربًا لفريق ريال مدريد تحت سن 14 عامًا وفريق ريال سوسيداد (الرديف).

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