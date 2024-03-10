رغم تسجيله 3 أهداف في شباك ماينز.. حرمان هاري كين من هاتريك بالدوري الألماني

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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تجددت صدمة النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ بعد حرمانه من «هاتريك» في الدوري الألماني «البوندسليجا» سجله في مباراة فريقه أمس أمام ماينز التي انتهت بنتيجة قياسية ( 8- 1)

قانون غريب

وصدمة هاري كين ليست جديدة عليه وهو سبق له ان استهل الثلاثيات في الدوري الألماني «البوندسليجا» فور تعاقد نادي بايرن ميونخ معه بتسجيله أول «هاتريك» في الدوري في مباراة الفوز على بوخوم 7 – صفر غير أنه اكتشف لاحقاً ان الثلاثية غير محسوبة لأن الأهداف الثلاثة لم تكن في شوط واحد وليست على التوالي وفق لوائح البطولة.

الثلاثية الرابعة

باحرازه لهاتريك غير محسوب في مواجهة أمس السبت في شباك ماينز يكون النجم الإنجليزي هاري كين قد سجل الثلاثية الرابعة له في الدوري الألماني هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 30 هدفاً قبل تسع جولات على انتهاء المسابقة

وكان هاري أحرز أهدافه "الهاتريك " متفرقة غير متصلة " الأول والثالث والسابع" من جملة الأهداف الثمانية التي سجلها فريقه في شباك ماينز وهو ما لا تعترف به لوائح الدوري الألماني بحسب صحيفة ذا صن البريطانية التي قالت إن الدوري الألماني لا يعترف بإحراز اللاعب هاري كين "هاتريك" رغم تسجيله ثلاثة أهداف السبت، في مرمى ماينز.

قواعد خاصة

وقالت: "لوائح الدوري الألماني تنص على قانون غريب وهو أن احتساب "هاتريك" لأي لاعب يعد وفقاً لقواعد خاصة، وهي أن يحرز اللاعب ثلاثة أهداف في شوط واحد، أو أن يحرز ثلاثة أهداف متتالية، ودون أن يتخللها أهداف من زملائه".

وأشارت إلى أن هاري كين أحرز الأهداف الأول والثالث والسابع، لذلك لا يعتبر "هاتريك" علماً أنها المرة الرابعة التي يحرز فيها لاعب توتنهام السابق 3 أهداف في مباراة واحدة منذ بداية الموسم بقميص "البافاري

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