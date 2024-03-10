ما حقيقة انتحار داني ألفيش نجم برشلونة السابق داخل السجن؟

المصدر: وكالات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تؤكد انتحار البرازيلي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة السابق داخل السجن.

وأكد الصحفي البرازيلي بابلو بوركيكي على صفحته الشخصية على موقع إكس خبر انتحار ألفيش إلا أنه لم تصدر أي أخبار من هيئات رسمية ولم تعلن إدارة السجن الذي يقبع فيه لاعب برشلونة السابق عن انتحاره، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

فيما لم تؤكد جوانا سانز طليقة داني ألفيس أي شيء يخص الأمر، على العكس قامت بعد نشر الخبر بوضع صورة لها من صالة الألعاب الرياضية.

فيما أكد موقع القناة البرتغالية tvprime أن هذا التصريح ليس أكثر من أخبار كاذبة ينشرها صحفي كاذب، في شكل "تصيد"، ولذلك فإن خبر وفاة دانييل ألفيس غير صحيح.

جدير بالذكر أن ألفيس حاول الانتحار مسبقا داخل السجن بسبب اتهامه بالاغتصاب والحكم عليه بالسجن لمدة 9 أعوام وهو ما تسبب له بأزمة نفسية حادة، ودخوله في حالة اكتئاب دفعته لمحاولة إنهاء حياته إلا أن إدارة السجن الذي يقبع فيه نجحت في إنقاذه، وفقا لما نشرته صحف برازيلية وإسبانية.

وبحسب وسائل الإعلام في البرازيل فإن إدارة السجن فعلت بروتوكول الطوارئ خشية انتحار داني ألفيش لا سيما مع محاولته قتل نفسه إلا أن آخر الأنباء تفيد بإنهاء ألفيش حياته على الرغم من محاولة إدارة السجن منعه من ذلك.

وفي 22 من فبراير الماضي حكمت محكمة في برشلونة، على النجم الدولي البرازيلي السابق بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بتهمة الاعتداء الجنسي.

وأدانت المحكمة العليا بكتالونيا وقتها داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه.

فيما ألزمت المحكمة في حكمها لاعب برشلونة السابق بدفع 163 ألف دولار (150 ألف يورو) كتعويض للضحية، كما حكم عليه أيضا بأمر تقييدي لمدة 9 سنوات ونصف السنة، وفق "فوربس".

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