أنشيلوتي يدافع عن فينيسيوس جونيور «المستهدف»

المصدر: مدريد - أ ف ب

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دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يتعرض لانتقادات بسبب فقدان أعصابه في بعض المباريات، معتبراً أنه لم يشاهد في حياته لاعباً مستهدَفاً إلى هذا الحد.

وتابع أنشيلوتي: «يركلونه، يهينونه، يصفّرون في وجهه، ماذا يتعيّن عليه أن يفعل؟، ما يقوم به هو تسجيل الأهداف وتمرير الكرات الحاسمة لنا، يتعين على كل الناس تغيير تصرفهم معه»، معتبراً أنه لم ير لاعباً بهذه الموهبة الكبيرة يعاني مثلما يعاني فينيسيوس.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً رمزاً للنضال ضد التمييز في كرة القدم الإسبانية، بعد تعرضه لإهانات عنصرية في مناسبات عديدة، وتعرض لصيحات استهجان متكررة من قبل جماهير فالنسيا بالذات.

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