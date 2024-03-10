جوارديولا وكلوب جاهزان لتحدي مانشستر سيتي وليفربول

المصدر: لندن - د ب أ

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أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه لا يمكنه أن يعلق كل آماله على قيام فيرجيل فان دايك بإيقاف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، خلال لقاء الفريقين الليلة في «إنفليد» معقل «الشياطين الحمر» في قمة مباريات الجولة 28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعيداً عن صراع المدربين كلوب وجوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الجاهزين للقاء الليلة، سيكون هناك صراع من نوع آخر بين هالاند، الذي سجل 29 هدفاً في الدوري هذا الموسم، من بينها سبعة أهداف في آخر ثلاث مباريات، وبين فان دايك.

ولكن عندما يتعلق الأمر بمانشستر سيتي يعتقد كلوب أن هناك الكثير من الجودة في الأداء وخيارات كثيرة بديلة، حال الاعتماد على الطريقة التقليدية بمراقبة لاعب للاعب.

من جهته، أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جاهزيته للتحدي عندما يقود فريقه لمواجهة فريق ليفربول في مباراة مهمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم. وسيتوجه مانشستر سيتي إلى ملعب أنفيلد وهو متأخر بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول، المتصدر، ويدخل الفريق المرشح للفوز باللقب المباراة للمرة الرابعة على التوالي، والسادسة في آخر سبع سنوات، ولكن أرقام الفريق تأتي سلبية في ملعب أنفيلد.

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