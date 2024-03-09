كين يحطم الأرقام القياسية ويسجل ثلاثية في فوز ساحق لبايرن بثمانية على ماينتس

المصدر: وكالات

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سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ ثلاثية من الأهداف في فوز ساحق 8-1 على ماينتس اليوم السبت ليحقق رقما قياسيا جديدا في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ليقلص حامل اللقب الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر إلى سبع نقاط.

وأصبح كين، المنضم لبايرن مطلع الموسم مقابل 100 مليون يورو من توتنهام هوتسبير، أول لاعب يسجل هدفين على الأقل في ثماني مباريات مختلفة في أول موسم له في الدوري الألماني.

كما عادل رقم أوفه زيلر القياسي لأكبر عدد من الأهداف في أول موسم له في الدوري الألماني مسجلا 30 هدفا حتى الآن.

وأحرز قائد إنجلترا هدفين أيضا في الفوز 3-صفر على لاتسيو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ليحجز بايرن مكانا في دور الثمانية.

ويملك بايرن الآن 57 نقطة في المركز الثاني فيما يستضيف ليفركوزن منافسه فولفسبورج غدا الأحد.

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