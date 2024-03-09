مانشستر يوناتيد يهزم إيفرتون بضربتي جزاء في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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استعاد مانشستر يونايتد إتزانه سريعا وفاز على ضيفه إيفرتون 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم مانشستر الفوز في الشوط الأول عبر ضربتي جزاء سجلهما البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 12 وماركوس راشفورد في الدقيقة 36.

وتحصل مانشستر على ضربة الجزاء الأولى نتيجة مخالفة من جيمس تاركوفيسكي ضد أليخاندرو جارناتشو، وبعدها بـ14 دقيقة احتسب الحكم ضربة جزاء جديدة لأصحاب الأرض نتيجة مخافة جديدة جارناتشو من قبل المدافع بن جودفري.

وكان يونايتد خسر أمام مضيفه سيتي في ديربي مانشستر بنتيجة 1 /3 في الجولة الماضية.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الثاني في أخر أربع مباريات وفوزه الخامس عشر على مدار الموسم مقابل تعادلين و11 هزيمة.

وحصد مانشستر ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس المؤهل للدور التمهيدي من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتواصلت معاناة إيفرتون بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس عشر، علما بأنه جرى خصم ست نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية، بعد أن تم خصم عشر نقاط من رصيده في البداية قبل قبول استئنافه.



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