«مان سيتي» وليفربول في صراع الصدارة غداً

المصدر: لندن - وكالات

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تترقب جماهير الكرة الإنجليزية مباراة قمة الجولة 28 بين ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم ووصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، غداً باستاد «انفيلد»، وهي المواجهة التي تخطف الأضواء في «البريميرليغ»،، خاصة مع فارق النقطة بين الفريقين.

ويطمح «مان سيتي» صاحب الـ 62 نقطة لاعتلاء الصدارة، فيما يسعى «الريدز» 63 نقطة، لتأكيد جدارته بالقمة.

واجتاز الفريقان المحطة الأوروبية الأخيرة بنجاح، وتغلب ليفربول على سبارتا براغ التشيكي 5 - 1 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، فيما حصد مان سيتي بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه مجدداً على كوبنهاجن 3 - 1 في دور الـ 16. وفي الدوري تخطي مان سيتي عقبة مانشستر يونايتد، وفاز عليه 3 - 1، وحقق ليفربول فوزاً صعباً على نوتينغهام فورست بهدف دون رد.

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