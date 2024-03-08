كلوب: جوارديولا أفضل مدرب في العالم

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثنى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبل المواجهة التي ستجمعهما بعد غد الأحد، والتي ربما تكون الأخيرة بينهما، ووصفه بأنه أفضل مدرب رأه في حياته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" إن الثنائي تقاسم معارك قوية خلال العشر سنوات الأخيرة، البداية كانت في الدوري الألماني (بوندسليجا) وبعدها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلتقيان في مباراة القمة على ملعب أنفيلد يوم الأحد.

ومع إعلان كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، هناك احتمال أن يلتقي الفريقان في المراحل الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي

ويتصدر ليفربول قمة جدول الترتيب بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، قبل خوض هذا اللقاء، ويتفوق كلوب، بشكل بسيط، في سجل المباريات المباشرة أمام كلوب حيث جمعتهما 29 مباراة، حقق خلالها كلوب الفوز في 12 مباراة مقابل 11 انتصار لكلوب

وقال كلوب :"جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم. لدي حياة جيدة للغاية رغم أنني لست قريبا منه حتى".

وأضاف:" لا أعلم كيف يمكنني الحكم على مدربين من السابق ولكن في عصري إنه مدرب مذهل. أرى التميز عندما أواجهه، وبالتأكيد جوارديولا كذلك".

وأضاف :"لم أشعر بالإحباط أبدا، عرفت ما يقرب من ثلاثة آلاف لاعب كرة كانوا أفضل مني، ومازلت أحب الرياضة، الآخرون الذين كانوا، لم أعرفهم".

وأردف :"قيل لي للتو إن لدي سجل إيجابي أمام جوارديولا... لأكون صريحا لا أعرف كيف حدث هذا".

وأكد :"ما يجعلني مدرب أفضل هو أنني أحاول البحث عن حلول. أعلم أنني جيد أيضا فيما أفعله. لا أريد أن يكون الامر أشبه بـ(يا إلهي أنا سعيد فقط لأنني هنا) ، ولكنك تسألني عن الأفضل. هو الأفضل".

وبينما أثنى كلوب كثيرا على جوارديولا، اعترض على أي وصف سلبي على علاقة الثنائي، مؤكدا ان ما يربطهما هو التشابه وليس الاختلاف.

وقال :" لا أشعر أنها عداوة، ولكني أتفهم لماذا تقولون هذا".

وأضاف :" لا توجد عداوة. نحن متنافسان لأبعد حد، نحن نريد الفوز بمباريات كرة القدم، وكلانا محظوظ بوجود لاعبين جيدين للغاية في فرقنا".

وأكد:"إذا التقينا في المستقبل ستكون مباراة تتسم بالاحترام. لم تكن لدينا فرصة لمقابلة بعضنا البعض كثيرا، ولكن بكل تأكيد سيكون لدينا الكثير لنتحدث عنه".

وأردف :" مباراة الاحد لا تتعلق بأنها ستكون فرصتي للتغلب عليه مرة أخيرة- هذا أمر غير مؤكد، ربما نلتقي مرة أخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي. إنها مباراة كبيرة. مباريات مانشستر سيتي دائما ما تكون كبيرة، وعلى الأرجح ستظل كذلك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز