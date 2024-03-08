هاو يؤكد غياب تريبير عن نيوكاسل للإصابة

المصدر: وكالات

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قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد المنافس في‭ ‬الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن كيران تريبير الظهير الأيمن للفريق سيغيب عن المباراتين القادمتين بسبب إصابة طفيفة مع احتمال عدم مشاركته في مباراتي منتخب إنجلترا الوديتين في وقت لاحق هذا الشهر.

وتعرض تريبير (33 عاما) للإصابة خلال فوز نيوكاسل 3-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز السبت الماضي.

ويحل نيوكاسل ضيفا على تشيلسي صاحب المركز 11 في الدوري الإنجليزي يوم الاثنين القادم، ثم يتوجه لملاقاة مانشستر سيتي في دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 16 مارس.

ويستضيف منتخب إنجلترا نظيره البرازيلي في 23 مارس على ملعب ويمبلي اللندني ثم يواجه بلجيكا بعد ثلاثة أيام على نفس الملعب.

وقال هاو للصحفيين "إصابة كيران ليست سيئة، إنها طفيفة. الفحوصات أظهرت ما يكفي لاحتمال غيابه عن المباراتين المقبلتين، ونأمل أن يعود مع أول مباراة بعد التوقف الدولي، رغم أن ذلك ليس مضمونا.

"هناك فرصة لسفره معنا في المباراتين، إنه مستعد للبقاء مع المجموعة رغم الإصابة. هذا يظهر صفاته القيادية.

"على حد علمي فإنه لن ينضم إلى (منتخب) إنجلترا".

ورشح هاو تينو ليفرامنتو (21 عاما) لسد فراغ غياب تريبير.

وانتقل ليفرمنتو إلى ملعب سانت جيمس بارك قادما من ساوثامبتون المنافس في دوري الدرجة الثانية في أغسطس من العام الماضي.

وقال "لقد كانت بداية مسيرته في نيوكاسل مذهلة، أدار مسيرته بشكل جيد ولعب بأفضل صورة ممكنة بعد ذلك.

"من البديهي الحديث عن مدى جودته والتي أظهرها بهدفه في شباك ولفرهامبتون، لقد أظهر قدراته على الركض ثم قدراته الفنية. أنا مسرور بالطريقة التي بدأ بها هنا".

ويحتل نيوكاسل المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بعد 27 مباراة ويتطلع إلى إعادة اكتشاف أفضل مستوياته بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا.

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